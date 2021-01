Advocaten Trump vertrekken kort voor impeachement

Enkele dagen voordat er in de Amerikaanse Senaat een proces tegen hem begint, hebben twee van zijn advocaten afscheid genomen van oud-president Trump. Naar verluidt gaat het om een gemeenschappelijk besluit van Trump en zijn advocaten.

Bronnen meldden aan Amerikaanse media dat de advocaten het niet eens zijn met de strategie die Trump wil kiezen. Hij zou in het Congres opnieuw willen betogen dat hij de verkiezingen heeft gewonnen, hoewel daar geen bewijs voor is.

Het is niet duidelijk wie de president nu zal verdedigen als het proces op 9 februari begint.

Opruiing

Trump, die als eerste president ooit voor een tweede keer te maken krijgt met een impeachment, had aanvankelijk al moeite om advocaten te vinden voor het proces in de Senaat. De advocaten die hem de eerste keer hadden bijgestaan bedankten dit keer. Uiteindelijk vond hij via bevriend senator Graham een nieuw team.

De oud-president werd een week voordat zijn termijn afliep aangeklaagd wegens opruiing. Het Huis van Afgevaardigden vond dat hij met een toespraak voor het Witte Huis een menigte had aangezet het Capitool te bestormen. Hoewel de president door zijn vertrek niet meer kan worden afgezet, zou de Senaat hem wel kunnen verbieden nogmaals president te worden.

De kans dat dat gaat gebeuren lijkt klein: voor een veroordeling is een tweederde meerderheid in de Senaat nodig. Als alle 50 Democraten voor stemmen, zijn er nog 17 Republikeinen nodig. 45 van de 50 Republikeinen hebben al laten weten het hele proces ongrondwettig te vinden omdat de president al is vertrokken.