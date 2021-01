Kranslegger Holocaustherdenking: 'Voor mij begon de oorlog pas na de onderduik'

Zijn pleegouders wilden hem na de oorlog het liefst adopteren, maar daarmee ging Max' familie niet akkoord. In 1948, nadat hij zijn lagere school had afgemaakt, keerde hij terug naar zijn ouderlijk huis. De hernieuwde kennismaking met zijn ouders, die hij niet meer herkende, verliep uiterst stroef. Max voelde zich aan zijn lot overgelaten.

'Alles kapot geslagen'

Toen hij later via iemand uit de Joodse gemeenschap hoorde dat de vrouw van zijn vader niet zijn biologische moeder was, stortte zijn wereld in. Zijn Joodse moeder, zo bleek nu, was tijdens de oorlog opgepakt en vermoord in vernietigingskamp Auschwitz. Van haar familie had niemand de oorlog overleefd.

Zijn vader was hertrouwd, maar had Max niets verteld. "Ik was zo over mijn toeren toen ik dat hoorde. Ik heb alles kapotgeslagen wat ik kapot kon slaan."

In deze video vertelt Max Lezer hoe hij te horen kreeg dat zijn moeder was vermoord in Auschwitz: