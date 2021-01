Onrust onder leraren nu basisscholen (mogelijk) heropenen

"Ik ben niet voor of tegen, maar de onderbouwing wordt heel belangrijk", zegt Bart Oud van basisschool de Windwijzer in Den Helder. "Wat me opvalt is dat er de laatste tijd veel gesproken is over het welzijn van kinderen. Heel belangrijk. Maar tegelijkertijd moeten we ook onze collega's in het onderwijs in de gaten houden."

Oud benadrukt dat er nog onduidelijkheid is over of kinderen nu wel of niet de besmettelijker Britse variant van het coronavirus verspreiden. "De adviezen van de GGD zijn soms tegenstrijdig met de richtlijnen van de PO-raad, die wij als basisschool volgen. Bijvoorbeeld over kinderen en afstand houden. Maar in alle eerlijkheid: dat zie ik op de basisschool niet gebeuren."

Zijn grootste angst is dat de basisscholen over een paar maanden wéér moeten sluiten. "Kinderen zijn flexibel hoor, en als we 8 februari open moeten, dan gaan we open. Maar het moet wel met oog voor het welzijn van onderwijspersoneel."

'Enorm dilemma'

Voorafgaand aan het uitgelekte OMT-advies, zei de Algemene Vereniging Schoolleiders al op NPO Radio 1 dat het niet ter discussie staat hoe belangrijk het voor leerlingen is om naar school te gaan. "Maar we zien ook een enorm dilemma. Schoolleiders hebben ook het belang van de veiligheid van kinderen en personeel op het oog."