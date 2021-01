Uit kliniek ontsnapte tbs'er opgepakt in Vlissingen

Een tbs'er die donderdag ontsnapte uit de Eindhovense kliniek De Woenselse Poort is terecht, meldt Omroep Brabant. De man keerde niet terug van onbegeleid verlof.

Volgens Omroep Brabant is de man aan het einde van de middag door de politie aangehouden in een woning in zijn woonplaats Vlissingen.

In tegenstelling tot eerdere berichten was de man niet vuurwapengevaarlijk. "Zo staat hij niet bij ons bekend", meldde een woordvoerder van de psychiatrische instelling waar De Woenselse Poort deel van uitmaakt eerder vandaag.

Eerder onder toezicht

De Woenselse Poort vangt onder andere mensen op die deels of geheel ontoerekeningsvatbaar zijn en een misdrijf hebben gepleegd. Ze hebben een persoonlijkheidsstoornis, zijn soms licht verstandelijk gehandicapt en vaak verslaafd.

De afgelopen jaren stond de kliniek onder toezicht. In 2016 klaagden tientallen (ex-)medewerkers, cliënten en advocaten over grootschalig drugsgebruik, intimidatie, onvoldoende toezicht en liefdesrelaties tussen personeel en cliënten. De overheid greep toen in. Het toezicht op De Woenselse Poort is inmiddels opgeheven.