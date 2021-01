Meer zwerfafval in natuurgebieden door wandelaars met snacks en koffie

Wandelen is sinds het begin van de coronacrisis steeds populairder geworden, en dat wordt vaak gecombineerd met het afhalen van een warme kop koffie of chocolademelk.

Een uitgelezen kans voor restaurants en koffietentjes langs heides en bossen om toch nog omzet te draaien. Maar dat merken boswachters ook: prullenbakken zitten overvol en niet iedereen ruimt zijn afval op.

"Het wordt elke week drukker", zegt boswachter Mirjam de Hiep van het Goois Natuurreservaat. "En dat zien we terug aan de afvalstromen. Veel bekertjes, pakjes drinken en flesjes afval. Ik denk dat we nu al de helft meer aan afval hebben dan in een normaal jaar."

Meer afvalbakken

Van koffie tot tosti's en appeltaart, warm en ready to go. Alles is te koop. "We zijn superblij dat we open mogen om koffie te verkopen", aldus Gideon de Looze van een theehuis 't Bluk. "Dat brengt jammer genoeg meer afval mee, maar we zetten meer afvalbakken neer. Ook buiten ons terrein."

Daarnaast loopt het personeel van het theehuis regelmatig een rondje om koffiebekers en ander afval in de natuur op te ruimen.

Deze jonge wandelaar ziet wel veel rotzooi in de natuur: