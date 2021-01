Verkeersregelaars moeten nieuwe drukte Posbank voorkomen

Op de Posbank bij Rheden staan morgen verkeersregelaars. Zij moeten voorkomen dat het, net als vorige week zondag, te druk wordt in het uitermate populaire natuurgebied ten noordoosten van Arnhem.

De verkeersregelaars zullen automobilisten die naar de Posbank willen rijden een verplichte parkeerplaats toewijzen. Als alle plekken in de omgeving vol zijn, sluit de gemeente het natuurgebied af, meldt Omroep Gelderland.

De Posbank, met zijn schitterende doorkijkjes op de IJsselvallei, is al jaren een trekpleister voor wandelaars en fietsers. Maar sinds het uitbreken van de coronacrisis is het er, vooral in het weekeinde, veel te druk. Volgens Natuurmonumenten en de gemeente Rheden houden recreanten onvoldoende afstand van elkaar. Foutparkeerders blokkeren de weg voor hulpdiensten.

Dierenbescherming verheugd

Vorige week zondag werden de toegangswegen tot de Posbank afgesloten omdat het er te druk werd. Met schitterend winterweer in het vooruitzicht, kiest de gemeente nu voor het inzetten van verkeersregelaars. Het gaat om een experiment; de komende tijd worden verschillende maatregelen uitgeprobeerd.

De Dierenbescherming reageert verheugd. "Bij grote drukte kunnen wilde dieren richting de weg worden gejaagd", aldus de organisatie, die er op wijst dat de laatste tijd sprake is van opgejaagde reeën die onder auto's komen.

Maasplassen afgesloten

In Limburg is een aantal natuurgebieden langs de Maas vandaag al afgesloten door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Het gaat om de Maasoevers, maar ook de Maasplassen bij Stevensweert, Ohé en Laak en Thorn. Dit gebeurt uit voorzorg nu de waterstand in de Maas in korte tijd flink gestegen is door de regen van de laatste dagen en smeltende sneeuw uit de Ardennen, aldus 1Limburg.

"Nu de terreinen volstromen met water, blijft er steeds minder ruimte over voor de aanwezige grote grazers en talloze andere dieren. Zeker nu veel mensen in coronatijd ontspannen in de natuur, wordt het dan té druk", meldt Natuurmonumenten. "Dat kan tot leiden tot stressvolle situaties bij de dieren waardoor ze onvoorspelbaar gedrag richting bezoekers kunnen vertonen."