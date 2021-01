Black Lives Matter genomineerd voor Nobelprijs voor de Vrede

De Black Lives Matter-beweging is dit jaar genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. De nominatie is ingediend door het Noorse parlementslid Petter Eide, vanwege het wereldwijd verspreiden van de oproep om racisme systematisch aan te pakken.

Volgens Eide heeft de BLM-beweging landen ertoe gedwongen naar het racisme in hun eigen samenleving te kijken, schrijft The Guardian. "Een van de belangrijkste uitdagingen in Amerika, maar ook in Europa en Azië, is de groeiende tegenstelling gebaseerd op ongelijkheid. Black Lives Matter is een heel belangrijke wereldwijde beweging geworden die raciale ongelijkheid bestrijdt."

Gewelddadig karakter

De BLM-beweging ontstond in 2013 als reactie op de vrijspraak van de man die Trayvon Martin doodschoot. Het jaar daarop kreeg de beweging meer bekendheid door protesten die volgden op de dood van Michael Brown en Eric Garner. In 2020 volgden meer felle protesten in de VS toen George Floyd en Breonna Taylor om het leven kwamen na politiegeweld. De protesten kregen navolging in andere landen.

Critici wijzen erop dat de protesten van de BLM-beweging soms een gewelddadig karakter hebben, maar Eide benadrukt dat de meeste demonstraties vredig verliepen. "Natuurlijk zijn er incidenten, maar de meeste zijn veroorzaakt door de politie of tegendemonstranten."

Trump

Volgens de regels van het Noorse Nobelcomité kan iedere politicus in een regering of nationaal parlement nominaties aandragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Een rechtse parlementariër droeg vorig jaar bijvoorbeeld president Trump voor, voor diens rol bij het normaliseren van de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Komende zondag is de deadline voor de toekenning van eind dit jaar.

Vorig jaar waren er in totaal 318 kandidaten voor de Nobelprijs voor de Vrede. De prijs werd toegekend aan het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.