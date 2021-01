Met verrekijker en pen klaar voor Tuinvogeltelling, 'Leerzaam en vooral erg leuk'

Alex verwacht vandaag vooral stadsvogels te zien. Veel mezen, merels en wellicht parkieten en papegaaien die ooit ontsnapt zijn en in de stad rondvliegen. Als hij weer de natuur in gaat, wil hij nog een keer de ijsvogel spotten. "Ik hoor best vaak van mensen die zich totaal niet bezighouden met vogels dat ze de ijsvogel hebben gezien. Maar mij lukt het nooit. Ik houd hoop!"

Froukje Krist uit Zoutkamp is een ervaren vogelteller

Froukje is een natuurliefhebber en kijkt regelmatig uit het raam wat er in de tuin vliegt. Afgelopen week spotte ze een keep, een vogel die vooral in Scandinavië te vinden is. Helaas was het te vroeg voor de officiële telling, maar hopelijk komt het vogeltje nog terug. "Het leuke is om het verschil te zien in gedrag tussen de vogels. Sommige zijn juist heel rustig, maar bijvoorbeeld een roodborstje is juist heel agressief. Als er een andere vogel ook iets wil eten in zijn buurt, dan pikt hij het niet. Het zijn echt verschillende karakters bij elkaar, net zoals mensen."