Met deze ideeën moeten alle scholen weer veilig open kunnen

Is het plan mosterd na de maaltijd na de opmerkingen van minister Hoekstra? Marc Dullaert, voormalig kinderombudsman en bestuursvoorzitter van KidsRights, vindt alvast van niet. "Het is heel positief dat er over opening wordt gesproken. Alleen is het 'hoe' heel belangrijk. Bovendien wordt er over het basisonderwijs gesproken en niet het voortgezet onderwijs, en daar zijn de sociaal-emotionele problemen bij leerlingen even groot zo niet groter."

Toch houdt Dullaert nog een slag om de arm. "We moeten het overleg over het rapport van het Outbreak Management Team naar de Britse variant afwachten." Een woordvoerster van Unicef sluit zich daar bij aan. Die zegt ook verrast te zijn over het voornemen van het kabinet. "Het lijkt wel alsof de scholen als een aan- of uitknop worden beschouwd. De duidelijke argumentatie ontbreekt."

Daarnaast verwacht de woordvoerster dat niet elke scholen blij zijn met een snelle volledige opening. "Het zou ons ook niet verbazen als schoolraden bezwaar gaan maken. Eerst was er nog een klein wonder nodig als basisscholen voor 8 februari open zouden gaan, en nu willen ze sowieso helemaal open op 8 februari. Dat is nogal een kentering."