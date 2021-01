Rutte: 'klein wondertje' als basisscholen vóór 8 februari open kunnen

Premier Rutte denkt dat de kans klein is dat de basisscholen sneller opengaan dan gepland. "Je hoopt het heel erg dat ze op 8 februari opengaan", zei de premier op zijn wekelijkse persconferentie. "Maar eerder open zou dan echt een klein wondertje zijn."

De premier reageert op de gevolgen van het vandaag gepresenteerde onderzoek naar de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus in de gemeente Lansingerland.

De conclusie is dat er geen sprake is van een grootschalige verspreiding. Het kabinet vindt het nog te vroeg om op basis van het Lansingerland-rapport iets te zeggen over de heropening van basisscholen.

Achterstand

De scholen en de kinderopvangcentra zijn al sinds medio december dicht en de vrees bestaat dat de kinderen steeds meer achterstand oplopen. Ook voor ouders is het een pittige taak om naast het thuiswerken de kinderen goed te begeleiden bij het online-onderwijs.

De hoop bestond dat de basisscholen misschien rond 25 januari weer konden opstarten. Maar minister Slob van Onderwijs kwam afgelopen zondag met de slechte boodschap: sluiting tot 8 februari was onvermijdelijk.

Bevattelijker

Het probleem zit niet in de verspreiding van het 'oude' coronavirus, benadrukte premier Rutte ook vandaag. Het gaat om de kans dat kinderen bevattelijk zijn voor de 'nieuwe' Engelse variant. Daar doet het Outbreak Management Team (OMT) nog extra onderzoek naar en dat is pas eind volgende week klaar. Het Lansingerland-rapport geeft daar te weinig informatie over.

Rutte wil daar niet op vooruit lopen. "We moeten er heel precies in zijn. Ik ben geen viroloog en we moeten het advies echt afwachten." De premier herhaalde dat hij de sluiting van de scholen "verschrikkelijk" vindt.

Minister Slob van Onderwijs noemde vandaag de resultaten uit Lansingerland. "goed nieuws", maar benadrukte dat er nog niks concreets werd geconcludeerd over de rol van kinderen in de verspreiding. Volgens Slob is alles erop gericht dat de scholen op 8 februari opengaan.

"Als het eerder kan, zullen we dat serieus wegen, maar scholen moeten wel in staat zijn om de openstelling te organiseren."