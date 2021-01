GameStop-beurshype: verloren geld voor de een, overwinning voor de ander

De 24-jarige Martijn zit elke dag op het forum van Wallstreetbets. Volgens de student is het niet zo dat redditors dit alleen maar doen om grote investeerders te stangen. "Door het aantreden van hun nieuwe ceo dachten veel mensen dat GameStop van koers zou veranderen en een goed bedrijf kon worden met een nieuwe toekomst."

Omdat hij student is, heeft Martijn niet veel geld geïnvesteerd. "Maar met wat ik er nu in heb gestopt, sta ik op 2500 procent winst. Het is toch wel leuk om te zien dat de kleine belegger een keer de grote jongens heeft verslagen, om maar zo te zeggen. Wij zijn geen onwetende internetgebruikers."

Risicovolle hebzucht

Wie nu de subreddit bezoekt, kan er niet aan ontkomen dat het 'strijd tegen de grootmacht'-gevoel overheerst. Corné van Zeijl beaamt dat de grote verliezen zijn voor het grootkapitaal. Erg is dat niet. "Het is een van de mooiste aspecten van dit fenomeen: het grootkapitaal wint doorgaans altijd van de kleine belegger, zij hebben het meeste kapitaal en de slimste mensen. Maar in dit geval hebben kleine beleggers het langste strootje getrokken."

Toch is beleggen ook hier niet zonder risico, waarschuwt hij. "Je ziet vaak dat speculatie eindigt in tranen, zeker als je een ongeïnformeerde belegger bent. Ik vrees dat dat hier ook het geval is. Mensen steken soms hun complete spaargeld in dit aandeel. Maar daalt de koers, dan is je geld echt weg."

Ondertussen zijn de ogen op het forum trouwens alweer gericht op nieuwe bedrijven, om daar hetzelfde mee te proberen. Voorbij komen namen als AMC, een Amerikaanse bioscoopketen. En in Europa kijken kleine beleggers naar vastgoed waar flink op wordt gespeculeerd.

Voor Robin is het duidelijk: "De geest is uit de fles."