Contract AstraZeneca-EU openbaar: vooral beloften over 'uiterste best doen'

Een deel van de strijd gaat over vaccins die uit de Britse productielocaties komen. AstraZeneca zegt dat die in eerste instantie bestemd zijn voor de Britse markt, terwijl volgens de Europese Commissie die locaties net zo goed moeten produceren voor de EU.

Voorrang voor de Britten

Het contract lijkt de Commissie gelijk te geven. Er wordt gesproken over vier productie-locaties binnen Europa, inclusief Groot-Brittannië. Het is alleen onbekend wat er in het Britse contract staat. Die verbintenis is niet openbaar, maar de Britten zouden hebben bedongen dat zij voorrang hebben boven andere partijen. Zoiets staat niet in de leesbare delen van het EU-contract.

"Het probleem is dat alles gebouwd lijkt te zijn op de belofte om je uiterste best te doen", zegt Europarlementariër Mohammed Chahim van de PvdA. "Maar hoe interpreteer je dat? Ik denk wel: we leven in een pandemie, dan moet je niet wachten tot het laatste moment om de Europese Unie over deze productieproblemen te informeren."

Europarlementariër Esther de Lange (CDA): "Er staat wel duidelijk in het contract dat AstraZeneca het moet melden als er iets mis gaat. Dat hebben ze in december wel gedaan, maar dat was in de verste verte niet een waarschuwing voor de problemen die vorige week werden gemeld. Aan die verplichting lijken ze in ieder geval niet te hebben voldaan." De Lange zegt er wel bij dat juristen van het Europees Parlement het contract nu bestuderen en dat er pas na die bestudering meer over te zeggen is.

Niet naar de rechter

Wie juridisch gelijk heeft, is weliswaar interessant, maar heeft op dit moment niet veel gevolgen. De Europese Commissie wil een gang naar de rechter hoe dan ook vermijden. Een juridisch steekspel levert misschien schadevergoedingen op, maar daar zit niemand op te wachten. De Commissie hoopt door te blijven overleggen de oorspronkelijk beloofde vaccins binnen te halen.

Uit het openbaar gemaakte contract blijkt ook dat AstraZeneca aansprakelijk is als mensen schadevergoedingen eisen na onverwachte bijwerkingen, maar uiteindelijk zullen de landen die eventuele schadevergoedingen betalen. Zo'n passage was ook al opgenomen in het enige andere openbare contract, met het bedrijf Curevac.