Protest na wekenlange lockdown Libanon: 'Het wordt steeds agressiever'

"Alle frustratie komt er uit", zegt Mohr. "Demonstranten waren extra woedend, omdat gisterochtend bekend werd dat een demonstrant overleden was door schotwonden die hij had opgelopen tijdens de protesten. Zijn begrafenis was in de late ochtend, en sindsdien gingen mensen de straat op."

Niet alleen de demonstranten worden agressiever, legt Mohr uit vanuit Beiroet: "Door het leger wordt eindeloos veel traangas ingezet. Er wordt met scherp geschoten. Er zijn honderden gewonden, ook zwaargewonden."

Extra zwaar voor armen

In Libanon nemen de coronabesmettingen momenteel enorm toe. In de kerstvakantie werd besloten om het land open te gooien in de hoop een economische boost te veroorzaken. Omdat het aantal besmettingen razendsnel steeg, werd twee weken geleden weer de totale lockdown afgekondigd. Deze blijft tot zeker 8 februari gelden. Niemand mag zonder goede reden zijn huis verlaten.

Hulporganisaties waarschuwen dat de lockdown extra zwaar is voor de armen en inmiddels valt meer dan de helft van de bevolking daaronder. Er is nauwelijks overheidssteun en het land heeft nog altijd geen regering. De economische crisis woedt al langer en de enorme explosie afgelopen augustus in de haven van Beiroet duwde het land verder de afgrond in.

"De demonstranten lijken niet van plan te stoppen ondanks al dit geweld. Ze hebben weinig te verliezen. De politici hebben de situatie absoluut niet meer in de hand", zegt Mohr. "Ze zijn vooral heel druk met ruziën met elkaar. Internationaal hulpgeld ligt in principe klaar, maar de internationale gemeenschap eist in ruil wel cruciale politieke hervormingen. Dat is al maanden zo."