Rechter: huurkorting voor twee horecaondernemers wegens corona

Twee Haagse horecaondernemers hebben recht op 50 procent huurkorting over de maanden dat ze vanwege corona gesloten waren, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De huurbaas heeft wel recht op de helft van de huur die nog niet is betaald.

De zaak was aangespannen door de huurbaas die vond dat hij vanwege de overheidssteun aan de ondernemers recht had op achterstallige huur. Ook eiste de huurbaas dat de horecaondernemers uit het pand werden gezet, maar de verhuurder krijgt "nu de deksel op de neus", zegt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland in het NOS Radio 1 Journaal.

Huurkorting afdwingen

Volgens Beljaarts is de uitspraak "van grote betekenis", want "duizenden ondernemers zitten in hetzelfde schuitje." Volgens hem kunnen ook andere ondernemers nu makkelijker huurkorting afdwingen. Experts zeggen in het FD hetzelfde.

De horeca belangenbehartiger zegt weinig resultaten te zien als horecazaken aankloppen bij hun pandeigenaren. "Dit helpt." Volgens Beljaarts zegt de rechter dat de pijn gedeeld moet worden.