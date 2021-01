Wekdienst 29/1: EMA oordeelt over AstraZeneca • Supersnelrechtzittingen avondklokrellers

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanmiddag oordeelt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA waarschijnlijk over het Oxford/AstraZeneca-vaccin. De vraag is of het vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Lees hier de meest prangende vragen op een rij.

Het gerechtshof doet om elf uur uitspraak in de Ogoni-rechtszaak tegen Shell. De zaak gaat over de vraag of het bedrijf aansprakelijk gesteld moet worden voor de schade van olielekkage bij Nigeriaanse dorpen. Shell ontkent aansprakelijkheid. De zaak werd in 2008 aangespannen door Milieudefensie, namens een groep Nigeriaanse boeren.

In Rotterdam en Amsterdam zijn supersnelrechtzittingen tegen enkele verdachten van de avondklokrellen. De verdachten staan terecht voor plundering en het gooien van stenen naar de politie.

Wat heb je gemist?

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat de komende twee à drie weken meer vaccins worden gezet dan er worden geleverd. In het AD zegt De Jonge dat we dan "met een paar weken bij zijn" bij de rest van Europa.

"Ik snap dat iedereen momenteel over mijn schouder op de vingers kijkt. Ik baal natuurlijk ook dat we op dit moment onderaan staan in de staatjes." Volgens De Jonge zit een deel van de verklaring in de trage start. "Een ander deel in een voorzichtiger voorraadbeheer dan andere landen. We zagen wekelijks aanpassingen in de leveringen, vandaar de aanvankelijke terughoudendheid."

Nederland is in Europa op dit moment een van de slechtst presenterende landen als het gaat om het aantal inentingen. Ongeveer een procent van de Nederlanders heeft minstens één inenting gehad. Alleen Bulgarije scoort slechter, meldt Our World in Data.