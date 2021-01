Opnieuw arrestaties voor opruiing of betrokkenheid bij rellen

De politie heeft verspreid over het land 24 mensen opgepakt vanwege de rellen van de afgelopen dagen of voor opruiing. Een deel van de mensen werd herkend op beeldmateriaal van eerder deze week, anderen zijn opgepakt omdat ze op internet hadden opgeroepen te gaan rellen.

Onder meer in Tiel werden vier arrestaties verricht, meldt de politie Gelderland. Eerder op de dag werden ook al twee mensen aangehouden voor het oproepen tot rellen in Tiel. In Nijmegen werd iemand opgepakt die gecontroleerd werd vanwege de avondklok, maar niet met de controle meewerkte. Volgens de politie werd daarbij een agent mishandeld.

Op sociale media gingen oproepen rond om te demonstreren tegen de coronamaatregelen, maar volgens Omroep Gelderland was er niemand te bekennen. Ook in Tilburg werd iemand opgepakt voor opruiing.

Meer arrestaties om rellen in Eindhoven

De politie arresteerde ook drie mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de rellen in Eindhoven van afgelopen zondag. Een 19-jarige man uit Eindhoven wordt verdacht van het plunderen van een filiaal van Jumbo in het centraal station, een 31-jarige man uit Eindhoven is opgepakt voor openlijke geweldpleging en een 47-jarige man uit Nunspeet is aangehouden omdat hij een fiets onder een waterkanon gooide. Een van hen wordt ook verdacht van het vernielen van een auto van spoorbeheerder ProRail.

Vanwege de rellen in Eindhoven zijn inmiddels 72 mensen opgepakt. De politie zegt dat er "op korte termijn" nog meer arrestaties zullen volgen.

Het lijkt erop dat het in het hele land rustig is gebleven. Voor zover bekend is er nergens sprake geweest van ongeregeldheden. De politie in Amsterdam zegt dat het in de hoofdstad rustig is gebleven en dankt op sociale media de "vele buurtinitiatieven, vaders, moeders, jongerenwerkers, partners en bondgenoten".