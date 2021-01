Recordhoeveelheid spaargeld erbij in coronajaar: 42 miljard euro

"De traditionele toename in mei vanwege de uitbetaling van het vakantiegeld, was extra sterk", zegt DNB. Iedere maand, behalve december, groeiden de tegoeden. "Dit is uitzonderlijk, want normaliter wordt in vrijwel de volledige tweede helft van het jaar ontspaard vanwege vakanties, de feestdagen en extra aflossingen op de hypotheek."

Totaal tegoed: 487 miljard

In totaal hadden Nederlandse huishoudens eind 2020 ruim 487 miljard euro op hun betaal- en spaarrekeningen staan. Om een beetje een idee te geven: er zijn in Nederland zo'n 8 miljoen huishoudens. Dus als dat bedrag gelijk verdeeld zou zijn over alle huishoudens, dan gaat het om ruim 60.000 euro dat per huishouden op de bank staat. En dat bedrag is dan in een jaar tijd ruim 5000 euro gegroeid.

Dat gemiddelde zegt natuurlijk weinig. Want een kleine groep huishoudens met heel veel geld trekt dat gemiddelde flink omhoog. En de coronacrisis kent natuurlijk veel verliezers: zzp'ers en ondernemers die veel minder inkomsten hebben en mensen die hun baan hebben verloren. Maar daar staan dus wel veel mensen tegenover wier baan en inkomen 'gewoon doorgingen' en extra konden sparen.

'Impuls voor economie'

Die spaarwoede tijdens de coronacrisis roept de vraag op of mensen ook massaal dat extra gespaarde geld gaan uitgeven, als de maatregelen versoepeld worden, "Als dat gebeurt, kan dat een flinke impuls aan de economie geven", zegt ING-hoofdeconoom Marieke Blom. "De horeca, recreatie en cultuur krijgen nu de grootste klappen door de lockdown. Maar je zag ook in de zomer, toen er meer kon, dat mensen snel weer veel geld gingen uitgeven in deze sectoren. Wij denken dus dat de economie hard kan opveren als er straks weer meer mag."

Blom maakt daar wel de kanttekening bij dat al dit geld vooral op de rekeningen van hogere inkomens erbij is gekomen. "Traditioneel geven die iets minder van extra beschikbaar geld uit. Als je iedereen 100 euro geeft, dan zetten mensen met een goed inkomen het vooral op de bank. Lagere inkomens zullen het sneller uitgeven. Qua impuls voor de economie is dit geld dus eigenlijk verkeerd verdeeld. Maar het kan de economie toch echt een zet geven en zal sowieso geen rem zijn."