Kabinet komt met gebaar naar Surinaamse schrijver en verzetsheld Anton de Kom

De Kom werd in 1898 in Paramaribo geboren. In 1920 kwam hij met een boekhouddiploma op zak naar Nederland, trouwde, kreeg kinderen en begon lezingen te geven over Suriname en het Nederlandse slavernijverleden. Hij kreeg communistische vrienden en sympathiseerde met studenten uit Nederlands-Indië die naar onafhankelijkheid streefden.

In 1932 keerde hij terug naar Suriname, waar hij een adviesbureau begon voor arbeiders met klachten over uitbuiting. De Nederlandse koloniale autoriteiten beschouwden hem als staatsgevaarlijk. Hij verdween zonder vorm van proces achter de tralies en werd na drie maanden met zijn gezin naar Nederland verbannen. Daar schreef hij Wij slaven van Suriname, waarin de geschiedenis van het land voor het eerst werd beschreven vanuit een antikoloniaal gezichtspunt.

In de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan bij het Nederlandse verzet. In 1944 werd hij opgepakt. Hij stierf in april 1945 in een Duits concentratiekamp. In 1982 kreeg hij postuum het Verzetsherdenkingskruis.

Kleinzoon Antoine de Kom vertelde vorig jaar over zijn grootvader: