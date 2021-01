Deze ondernemers hebben geen recht op steun en bouwen steeds hogere schulden op

Per kwartaal komt ze een ton tekort om de beide zaken in de lucht te houden. "Ik heb inmiddels 440.000 euro moeten bijlenen, bij de bank met rente. Het geld is een keer op." Tot uiterlijk eind april kan Bruins het volhouden, anders moet er weer extra geld geleend worden. "Waar houdt het dan op? We zitten al tot over onze oren in de schuld."

Bruins roept op tot maatwerk. "Ze trekken één lijn en val je er links of rechts buiten, dan heb je pech. Ik snap dat ze niet bij meer dan 100.000 bedrijven per persoon kunnen kijken hoe de situatie is. Maar het systeem nu klopt gewoon niet. Voor de loonsteun worden we wel gezien als twee bedrijven, maar voor de tegemoetkoming in de vaste lasten worden we gezien als één bedrijf. Dat is toch bizar?"