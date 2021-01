Facebook verwijderde onterecht, oordeelt toezichtsraad in eerste zaken

In vier van de vijf eerste uitspraken van Facebooks toezichtsraad, krijgt het platform ongelijk. De zaken hebben betrekking op verwijderde berichten omtrent haatzaaien, naaktheid, gevaarlijke personen en organisaties en het aanzetten tot geweld.

De raad werkt naar eigen zeggen volledig onafhankelijk, maar is wel via een stichting door het platform gefinancierd en oordeelt alleen over Facebook en Instagram. De 'Oversight Board', zoals het orgaan officieel het, ging afgelopen najaar van start.

Wat in algemene zin opvalt, is dat de raad kritisch is. Dat is alleen al merkbaar aan het feit dat hij het merendeel van Facebooks oordelen van tafel veegt. De raad vindt dus dat het platform in deze gevallen onterecht berichten verwijderde, terwijl de druk er juist is om meer offline te halen. Het is afwachten of dit op toeval berust, of de raad dit voortzet.

Schorsing van Trump

Daarnaast geldt dat het nu alleen kijkt naar verwijderde berichten en hier straks ook berichten bij komen die volgens Facebook juist had moeten blijven staan. Het gaat zich ook buigen over de vraag of de schorsing Trump op het netwerk terecht is.