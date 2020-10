Facebooks 'hooggerechtshof' moet nog beginnen, maar er is nu al kritiek

De toezichtraad bestaat uit deskundigen, denk aan bijvoorbeeld juristen en mensenrechtenexperts. Ze komen van buiten Facebook, maar worden wel betaald door een door Facebook gefinancierde stichting.

'Hoop op grote impact'

Ook de voormalig hoofdredacteur van de Britse krant The Guardian, Alan Rusbridger, zit in de raad. "Dit is de eerste poging van een groot techbedrijf om buitenstaanders te vragen om mee te kijken of wat zij doen wel of niet goed is", zegt hij in gesprek met de NOS. Hij hoopt dat de raad veel impact zal hebben.

"Iedereen is gefrustreerd", zegt hij over het feit dat de raad pas na de Amerikaanse verkiezingen oordelen zal geven. "Als er geen pandemie was geweest, waren veel dingen een stuk makkelijker gegaan."