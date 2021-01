Tesla boekt eerste jaarwinst ooit, mede door lucratieve emissierechten

Tesla heeft voor het eerst sinds de oprichting in 2003 over een heel jaar bezien winst gedraaid. De fabrikant van elektrische auto's boekte afgelopen jaar een winst van 721 miljoen dollar, omgerekend zo'n 595 miljoen euro. In het voorjaar rapporteerde het Amerikaanse bedrijf nog een verlies van 862 miljoen dollar. De omzet kwam uit op 31,5 miljard dollar, een stijging van zo'n 28 procent.

Het bedrijf verdiende niet alleen geld met de verkoop van auto's, maar ook met de verkoop van emissierechten aan producenten van auto's die rijden op fossiele brandstoffen. Het bedrijf verdiende daar afgelopen jaar bijna 1,6 miljard dollar aan. Andere autofabrikanten kopen de rechten in bij Tesla, omdat ze anders niet voldoen aan de milieueisen. Zonder de verkoop van die rechten was Tesla alsnog in de rode cijfers gekomen.

Afgelopen jaar verkocht Tesla 499.500 auto's, een stijging van 36 procent. Dat is wel net te weinig voor het doel van een half miljoen voertuigen dat het bedrijf zichzelf had gesteld. Door de coronapandemie moest een fabriek in Californië twee maanden dicht. Die tegenslag werd voor een deel opgevangen door een nieuwe fabriek van Tesla in China.

Beleggers niet overtuigd

Beleggers reageerden niet enthousiast op de cijfers. Zo zijn ze ongerust over de verwachtingen van Tesla, die te vaag zouden zijn. Het bedrijf zegt dat het jaarlijks 50 procent groei verwacht en mogelijk meer, maar kwam niet met concrete getallen.

Voor Tesla was 2020 op de beurs echter een uitstekend jaar. Een aandeel werd zo'n 700 procent meer waard, waarmee het bedrijf van topman Musk veruit de meest waardevolle autobouwer ter wereld is.

Begin januari concludeerde persbureau Bloomberg dat Musk de rijkste man ter wereld is. Hij heeft zo'n 20 procent van de aandelen in het bedrijf, maar is niet geheel onomstreden. Zo zou hij zijn personeel slecht behandelen en kwam hij in de media nadat hij een grote joint opstak tijdens een interview.