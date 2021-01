Tesla-baas Elon Musk rijkste man ter wereld

Elon Musk, baas van Tesla. is sinds vandaag met een vermogen van 188,5 miljard dollar de rijkste man ter wereld. Hij stoot hiermee Amazon-topman Jeff Bezos, die de titel al sinds 2017 had, van zijn troon. Dat concludeert persbureau Bloomberg in zijn miljardairsindex.

Het aandeel van Tesla steeg vanmiddag met 4,8 procent en dat gaf hem het laatste zetje om de rijkste man ter wereld te worden. Tesla maakte de afgelopen maanden furore op de beurzen. In een jaar tijd steeg de prijs van een aandeel Tesla met bijna 750 procent.

Record

Deze gigantische groei in waarde voelde Musk direct in zijn portemonnee omdat hij nog altijd zo'n 20 procent van de aandelen in het elektrische autobedrijf heeft. In een jaar tijd is zijn bezit met maar liefst 150 miljard dollar gestegen. Nog nooit eerder verdiende iemand zó snel zoveel geld.

Het is een schril contrast met een paar jaar eerder toen hardop getwijfeld werd of Tesla ooit wel een succes zou worden. Het aantal auto's dat daadwerkelijk werd geproduceerd viel elk jaar tegen. Eind december lekte uit dat Elon Musk Tesla wilde verkopen aan Apple en Google.

Vertrouwen

Nog altijd produceert Tesla een fractie van het aantal auto's van andere grote autobedrijven. Maar beleggers hebben vertrouwen in het bedrijf. Nu gisteren ook de Amerikaanse Senaat in handen kwam van de democraten schoot het aandeel van Tesla verder omhoog.

Elon Musk is niet geheel onomstreden. De markante topman is in het verleden meerdere malen in opspraak geweest omdat hij zijn personeel slecht zou behandelen. Ook kwam hij wereldwijd in de media nadat hij een grote joint opstak tijdens een interview.

Het kan zijn dat Musk zijn koppositie weer moet inleveren. Jeff Bezos zit met Amazon Musk op de hielen. Ook Bezos heeft de afgelopen maanden veel winst gemaakt, mede doordat mensen meer online zijn gaan winkelen door de coronacrisis.