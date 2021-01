Nergens ter wereld meer landmijnen dan in Jemen: 'Mijn been vloog door de lucht'

Ook de Houthi-rebellen in Jemen maken zich schuldig aan schendingen van het oorlogsrecht. Zo wordt het gebruik van landmijnen, dat volgens verschillende oorlogsverdragen verboden is, vooral aan hen toegeschreven.

Ook de 25-jarige Fatahiye vermoedt dat de mijn waar zij op stapte door de Houthi's was neergelegd. Human Rights Watch beschrijft in een rapport dat de mijnen vermomd worden als stenen of boomstammen, zodat ze niet opvallen in het landschap. Daardoor worden ook veel kinderen er slachtoffer van.

Met geld van Saudi-Arabië is de afgelopen jaren een ontmijningsprogramma opgezet met als doel om gebieden waarin burgers leven te ontdoen van explosieven. Daarmee zijn nu meer dan 200.000 landmijnen ontmanteld, meldden de Saudi's eind vorig jaar. Maar er is veel kritiek op die rol van Saudi-Arabië als weldoener. In het Jemenitische landschap liggen ook gevaarlijke clusterbommen, die bij Saudische luchtaanvallen zijn afgevuurd.

Eindeloos geweld

Het conflict in Jemen is uitzichtloos, schetst onderzoeker Pieter Wezeman. "Buiten Saudi-Arabië en de Emiraten zijn alle landen het erover eens dat er eigenlijk geen militaire oplossing mogelijk is. Pogingen om de Houthi's militair te verslaan blijken alleen maar te leiden tot een verlenging van het conflict. De conclusie is dat dit alleen diplomatiek-politiek op te lossen valt."

Ook voor Fatahiye Salah is de situatie uitzichtloos. Nadat ze haar been verloor, verliet haar man haar omdat hij geen toekomst zag met een vrouw met een been. Fataha woont nu in een appartement met haar vijf kinderen en probeert te overleven van het weinige dat ze verdient met een voedselkraampje.

In een kliniek in de stad kreeg ze een prothese, waardoor ze weer kan lopen. "Die kliniek heeft mijn leven gered. Zonder die prothese had ik het niet gered", zegt ze. Toch houdt ze haar hart vast voor het moment dat er in haar stad Taiz weer geweld uitbreekt. "Vroeger kon ik nog wegrennen, toen was ik snel. Maar nu, zonder been, gaat zelfs dat niet meer."