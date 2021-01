Ongeruste telefoontjes bij privacywaakhond na gegevensdiefstal GGD

Veel mensen zijn ongerust over de diefstal van persoonsgegevens uit de systemen van de GGD. De Autoriteit Persoonsgegevens, die voor de overheid de privacyregels bewaakt, zegt zeer veel telefoontjes te krijgen, sinds maandag bekend is geworden dat er twee GGD-medewerkers zijn opgepakt voor handel in de gegevens van mensen die zich op het coronavirus hebben laten testen.

Over de diefstal zouden zo veel telefoontjes binnenkomen dat de Autoriteit Persoonsgegevens moeilijk bereikbaar is en bellers lang moeten wachten. De organisatie zegt dat bellers met hun vragen en klachten naar de GGD moeten.

Vorige week ontdekte een journalist van RTL Nieuws dat er op grote schaal werd gehandeld in onder meer namen, adressen en burgerservicenummers van mensen die zich bij de GGD hadden laten testen. De gegevens werden te koop aangeboden in de chatapp Telegram.

De journalist, Daniël Verlaan, stelde daarover een aantal vragen aan de GGD, die niet op de hoogte bleek. Een dag later werden twee medewerkers van het afsprakencentrum van de GGD's opgepakt voor de gegevensdiefstal: een 23-jarige man uit Alblasserdam en een 21-jarige man uit Heiloo.

Onwaarheden

Volgens de RTL Nieuws-journalist vertelt minister De Jonge niet het hele verhaal over de gegevensbeveiliging bij de GGD. In de Tweede Kamer zei de minister dat alle medewerkers die daar toegang hebben tot gevoelige en persoonlijke informatie een VOG (een Verklaring Omtrent het Gedrag) hebben ingeleverd.

Volgens Verlaan klopt dat niet. Op Twitter zegt hij dat er meer dan tien mensen werken of hebben gewerkt zonder dat ze ooit zo'n VOG hebben laten zien. Twee van hen hebben zelfs een strafblad, zegt Verlaan.

Volgens Verlaan stelt de minister de controles ook veel te gunstig voor. Er wordt niet doorlopend gecheckt of de data goed beschermd worden, er zijn alleen steekproeven.