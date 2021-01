Arrestaties voor handel in persoonsgegevens uit coronasystemen GGD

Twee medewerkers van de GGD zijn opgepakt voor handel in gegevens van mensen die zich op het coronavirus hebben laten testen, of betrokken waren bij bron- en contactonderzoek. Het gaat om een 23-jarige man uit Alblasserdam en een 21-jarige man uit Heiloo. Zij werkten voor een callcenter van de GGD.

Volgens RTL Nieuws, dat de fraude ontdekte, wordt er grootschalig gehandeld in de persoonsgegevens van tienduizenden Nederlanders, afkomstig uit twee coronadatabases van de GGD. RTL waarschuwde de GGD vrijdag, een dag later werden de mannen gearresteerd.

Naam, adres en BSN

De gestolen data bevatten onder meer naam, adres en burgerservicenummer (BSN) van de slachtoffers. Daarmee kunnen criminelen identiteitsfraude plegen: er kunnen aankopen mee worden gedaan en contracten mee worden ondertekend. De gegevens komen uit de database CoronIT, waarmee coronatesten worden geregistreerd, en HPzone Light, dat gebruikt wordt voor bron- en contactonderzoek.

Van hoeveel mensen de gegevens zijn gestolen of verkocht is niet bekend, maar RTL Nieuws meldt een verzameling te hebben ingezien van honderden Nederlanders. Volgens de aanbieder van de gegevens was dat slechts een "voorproefje" van de tienduizenden Nederlanders van wie hij de gegevens kon leveren. De data worden te koop aangeboden via chatdiensten als Telegram, Snapchat en Wickr.

Honderden euro's per dag

Volgens RTL worden callcenter-medewerkers actief benaderd door criminelen, met het verzoek om data te stelen. Ze kunnen daarmee honderden euro's per dag verdienen. De twee arrestanten worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of ze vast blijven zitten. De politie sluit verdere arrestaties niet uit.

In een reactie zegt voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR: "Deze criminele activiteit is een klap in het gezicht van 17 miljoen Nederlanders, die allemaal lijden onder de coronacrisis. Waarvan velen zich proberen te houden aan alle maatregelen in deze tijden. Dat er dan mensen zijn die over de rug van al deze mensen geld willen verdienen is ongehoord." De organisatie geeft lopende het onderzoek verder geen toelichting, maar zegt wel de beveiliging te hebben verbeterd.