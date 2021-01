Burgemeesters en Tweede Kamerleden verbijsterd over nieuwe avond van rellen

Burgemeesters en Tweede Kamerleden hebben verbijsterd gereageerd op een nieuwe avond van rellen en plunderingen in verschillende steden in Nederland. In onder meer Den Bosch, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Geleen, Almelo en Zwolle braken ongeregeldheden uit, voerde de politie charges uit en werden mensen aangehouden. Het was de derde avond waarop de avondklok van kracht was.

"Schaamteloze dieven, ik kan niet anders zeggen", reageerde burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. In Rotterdam-Zuid werd de politie belaagd en werden winkels geplunderd. "Ik heb moeten dreigen met de inzet van traangas, een vergaande maatregel. Dat vind ik verdrietig, want dat heb ik in mijn hele carrière als burgemeester nog nooit hoeven doen."

Zijn collega in Den Bosch, Jack Mikkers, liet weten een onderzoek in te laten stellen naar de inzet van de ME. Volgens hem duurde het vanwege ME-inzet in andere steden lang voordat ME'ers in zijn stad ter plaatse waren. "De ME is snel opgeroepen, maar voordat ze er waren, dat duurde lang", zegt hij tegen Omroep Brabant. Daardoor konden relschoppers hun gang gaan. "Terwijl ze dan een onvoorstelbaar spoor van vernieling achterlaten."

Burgemeester Jos Wienen van Haarlem noemde de rellen en het vandalisme onacceptabel. "De gebeurtenissen vanavond waren een ernstige verstoring van de openbare orde. De coronamaatregelen zijn voor iedereen zwaar, we snakken allemaal naar meer bewegingsvrijheid. Maar dat geeft niemand het recht om tijdens de avondklok in groepen door de stad te trekken, brand te stichten, vuurwerk af te steken en vernielingen te plegen."

Voor Sittard-Geleen werd een noodverordening ingesteld, waarmee preventief fouilleren mogelijk werd gemaakt. "Schade toebrengen aan andermans bezit helpt helemaal niemand. Sterker nog, je drukt mensen en ondernemers nog verder in de put. Onacceptabel", aldus burgemeester Hans Verheijen.

'Dit doet pijn'

Ook Tweede Kamerleden reageren met afschuw op de rellen. "Dit doet gewoon pijn", twittert CDA-Kamerlid Wytske Postma. "Tot nu toe waren winkelplunderingen altijd iets wat in andere landen gebeurde. Niet hier. Niet in ons Nederland."

"Hoezeer ik tegen de avondklok ben, het is geen vrijbrief om te rellen met agenten, andermans spullen te vernielen en winkels te plunderen", twittert Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu. "Vreselijk al die beelden van relschoppers, die een spoor van vernielingen achterlaten", zegt 50Plus-fractievoorzitter Corrie van Brenk. "Van journalisten en politie blijf je af."

VVD-Kamerlid Bente Becker spreekt van "bizar geweld en plunderingen". "Dit is geen protest, maar je eigen woonplaats slopen ten koste van hulpverleners, winkeliers en agenten. Kap hiermee!"