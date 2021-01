Opnieuw rellende jongeren op straat: arrestaties, ME en waterkanon

Ook in Geleen is de politie ingezet tegen een groep rellende jongeren die vuurwerk gooien. De ME probeert een groep van zo'n 150 jongeren uit elkaar te drijven, zegt de politie. Er is zeker één aanwezige aangehouden. Op videobeelden is te zien dat relschoppers door het centrum trekken en vernielingen aanrichten.

In Noord-Holland heeft de politie vijf mensen aangehouden die worden verdacht van oproepen tot rellen in onder meer Purmerend, Hoorn en Alkmaar.