In deze steden zijn relschoppers actief en treedt de politie op

Helmond

In Helmond-Noord wordt de ME ingezet tegen relschoppers, meldt Omroep Brabant. Er wordt vuurwerk afgestoken, met stenen gegooid en vernielingen aangericht. De politie weet niet precies hoe groot de groep onruststokers is.

Zwolle

Voor verschillende gebieden in Zwolle is een noodbevel afgekondigd. De ME is er ingezet en drie mensen aangehouden. Inmiddels is de situatie onder controle en weer rustig, twittert de politie. "We blijven aanwezig om de avondklok te handhaven. Wees verstandig en blijf thuis." Eerder meldde RTV Oost dat honderden jongeren door de straten renden en vuurwerk afstaken.

Tilburg

In Tilburg is een man aangehouden vanwege bedreiging. Hij had een stroomstootwapen bij zich, zegt de politie.