Goed jaar voor Philips, mede door coronacrisis

Daarmee ging een streep door de bestelling van de overige 30.000 apparaten. Een paar honderd miljoen euro aan omzet kwam op losse schroeven te staan.

"Wij hebben nog steeds een flinke voorraad als gevolg van het afzeggen van die order in Amerika", zegt Van Houten. "We zien wel, ook als gevolg van de tweede golf van de pandemie, dat er veel landen zijn die nog altijd niet genoeg capaciteit hebben in de ziekenhuizen, in de intensieve verzorging."

Of dat betekent dat hij de door de VS geannuleerde apparaten alsnog verkocht krijgt is niet zeker. Van Houten: "Dat hoop ik, ik weet het niet zeker."

Mogelijk beursgang

Afgelopen jaren is Philips steeds meer veranderd van een bedrijf dat een veelheid aan elektrische apparaten en verlichting maakte, in een technologiebedrijf dat is gespecialiseerd in medische zorg. Het sluitstuk op die transformatie is het afstoten van de tak met huishoudelijke artikelen, zoals koffiezetapparaten, stofzuigers en strijkijzers. Bij de presentatie van de jaarcijfers vorig jaar, maakte het bedrijf bekend deze afdeling te willen verkopen.

Volgens Van Houten is er veel interesse voor de afdeling. Hoeveel partijen geïnteresseerd zijn, wil hij niet zeggen. Tegelijk benadrukt hij dat het bedrijf ook nog andere opties openhoudt voor het afsplitsen van de afdeling, zoals een beursgang. Dat deed Philips eerder ook met de iconische lichttak. Die ging vervolgens zelfstandig verder als Philips Lighting, later omgedoopt tot Signify.

Overnames

De opbrengst zou het bedrijf kunnen investeren in de verdere specialisatie van Philips als medisch tech-bedrijf, dat zich steeds verder toelegt op medische data en zorg op afstand. Afgelopen tijd kocht Philips meerdere gespecialiseerde medische bedrijven op. Een maand geleden nog het Amerikaanse Bio Telemetry, dat zich richt op hartbewaking op afstand.

Overigens blijven de elektrische tandenborstels en scheerapparaten voorlopig wel onderdeel van Philips. Die tak brengt het bedrijf nog veel op.