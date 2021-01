Brandstichting bij testlocatie Urk 'grote schok' voor GGD

Dat er geen bruikbare testlocatie meer is, noemt woordvoerder Van der Burg een groot probleem. De GGD Flevoland onderzoekt hoe de tests zo snel mogelijk weer kunnen worden hervat. "Het is belangrijk dat we mensen kunnen blijven testen."

Beveiligers

Mogelijk kunnen Urkers terecht bij testlocaties in de regio. Om te voorkomen dat een dergelijk incident zich herhaalt, moeten er volgens Van der Burg misschien beveiligers worden geregeld.

Gisteravond werd een noodbevel afgegeven in verband met de onrust die is ontstaan na het ingaan van de avondklok. Vele tientallen jongeren protesteerden na 21.00 uur in het havengebied tegen de avondklok. Twee mensen zijn aangehouden en de politie deelde enkele tientallen boetes uit.