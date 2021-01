Chili 'betreurt' paniek door onnodig tsunami-alarm na aardbeving

De autoriteiten in Chili hebben inwoners gerustgesteld na een onnodig tsunami-alarm voor de kustgebieden na een aardbeving bij Antarctica. De waarschuwing had niet naar mobiele telefoons in het hele land gestuurd moeten worden. Alleen de Antarctische territoria hadden het bericht moeten krijgen, haastten de autoriteiten zich te zeggen toen mensen al probeerden kuststeden te verlaten.

"We willen de bevolking geruststellen en ze laten weten dat het niet nodig is om het gehele nationale territorium te evacueren. Dit geldt alleen voor de Antarctische bases", waarschuwde Miguel Ortiz van de nationale noodhulpdienst Onemi. Volgens hem "betreurt de dienst het ongemak" dat is ontstaan door de melding. Die zou zijn verstuurd door een technische fout.

Op Twitter vragen Chilenen in onder meer Santiago zich af waarom ze de melding hebben gekregen: