Eerste slachtoffer van Chinese mijnexplosie na twee weken gered

Twee weken na de explosie in een goudmijn in Noord-China is een van de 22 mijnwerkers die vast kwamen te zitten, gered. Volgens Chinese staatsmedia is de man verzwakt. Meer details over zijn gezondheid zijn niet bekendgemaakt.

Reddingswerkers hebben contact met tien anderen die nog vastzitten in de mijn in de provincie Shandong. Een week geleden kwam het eerste teken van leven, toen de overlevenden een briefje omhoog wisten te krijgen.

Zeker een mijnwerker is omgekomen door de explosie op 10 januari. Van nog eens elf andere werknemers die vastzitten, is het lot onduidelijk.

Extra gaten

De mijnschacht wordt op een diepte van 350 meter geblokkeerd door puin. Reddingswerkers hebben extra gaten geboord voor frisse lucht en om met de mijnwerkers te communiceren en voedsel naar beneden te kunnen sturen. Uiteindelijk moeten de overlevenden ook via zo'n schacht worden gered.

De Chinese autoriteiten hebben leidinggevenden van de mijn gearresteerd, omdat ze na de explosie meer dan 24 uur wachtten voordat het incident werd gemeld. De oorzaak van de explosie in de mijn is nog onduidelijk.