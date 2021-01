CDA, PvdA en GroenLinks openen aanval op Rutte's 'marktdenken' en 'gebroken beloftes'

CDA, PvdA en GroenLinks hebben op hun (digitale) congressen flink uitgehaald naar Mark Rutte en de VVD.

Wopke Hoekstra, die eind vorig jaar CDA-lijsttrekker werd in plaats van de gekozen Hugo de Jonge, zei in zijn eerste speech als nieuwe partijleider dat steeds meer mensen deze tijd als een tijd van "gebroken beloftes" ervaren. Dat is volgens hem te wijten aan de liberalen. "De gebroken belofte is de erfenis van tien jaar VVD. De optelsom van een reeks gebroken beloftes."

Het ontbreekt volgens Hoekstra aan "visie en een politiek die richting geeft". "We kregen jarenlang allemaal de boodschap dat het vanzelf goedkomt als we allemaal maar zoveel mogelijk ons eigenbelang najagen. Dat is natuurlijk onzin."

Hoekstra is sinds vier jaar minister van Financiën in het derde kabinet van Rutte. Hij spreekt nu van een "winner- takes-it-all economie" en een overheid die haar eigen burgers is gaan wantrouwen.

"Het roer moet om"

De CDA-leider wil "echt niet doen of het de afgelopen tien jaar alleen maar kommer en kwel was", maar volgens hem zijn grote problemen in die tijd niet aangepakt.

Hoekstra zegt dat de VVD niet de verandering kan brengen die nodig is. "Ze willen de rafelrandjes bijknippen. Maar dat is niet genoeg. Het roer moet om", aldus Hoekstra.

In de eerste plaats moet nu de komende weken de coronacrisis bestreden worden, aldus Hoekstra. Maar voor de verkiezingen wil hij ook duidelijkheid scheppen. "We moeten straks doorpakken als we klaar zijn met de crisis."

Hoekstra staat naar eigen zeggen klaar om premier te worden en "het land te dienen". Hij vindt dat er na de coronacrisis een einde moet komen aan het egoïsme in de economie. Hij wil met het CDA de "middenklasse weer meer zekerheid geven" en meer "perspectief creëren voor alle hardwerkende mensen".