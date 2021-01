RIVM: 'Vooral de onzekerheid over corona neemt toe'

Meneer Van Dissel, in de Tweede Kamer liet u woensdag een prognose zien over covid-19 op basis van de maatregelen die hier tot woensdag golden. Waarom heeft u niet ook een prognose op basis van de door het OMT geadviseerde nieuwe maatregelen?

Van Dissel: "Het verwerken daarvan in prognoses is wat ingewikkelder dan je denkt. De vaccinaties die op stoom beginnen te komen nemen we de volgende keer zeker mee. We proberen ook de andere nieuwe maatregelen (zoals de avondklok, red.) erin te verwerken. Maar, en ik heb dat ook in de Kamer gezegd: behalve covid neemt vooral ook de onzekerheid toe. De onzekerheidsmarge is zo groot, dat die uit de grafiek loopt. De gemiddelde waarde is daardoor heel wiebelig, maar neemt duidelijk toe. Er is dus aanzienlijke kans op een belangrijke toename van het aantal besmettingen en ziektegevallen. Dat wilde ik helder overbrengen."

Het OMT-advies over de avondklok rekent met een mogelijke daling van het R-getal met 8 tot 13 procent. Veel te weinig om de R van de Britse variant, die 1,3 is (100 mensen besmetten 130 anderen), onder de 1 te krijgen.

Wallinga: "Onze berekeningen laten zien dat er nu meer nodig is. Op twee manieren. Betere naleving van de maatregelen die er al waren. En uitbreiding van het repertoire aan maatregelen. Als we naar Engeland kijken, dan denken we niet dat we met de maatregelen die we tot deze week hadden de epidemie kunnen beheersen. Er is echt meer nodig. Het kan hier net iets anders verlopen dan in het Verenigd Koninkrijk. Het is erg onzeker hoe de opbouw van natuurlijke immuniteit door het doormaken van infecties verloopt. Misschien kunnen we de derde golf vertragen, zodat we meer profiteren van een seizoenseffect. Ook dat effect staat niet vast, maar het is wel aannemelijk. Tegelijk zouden we meer profijt hebben van de vaccinaties. Als het niet lukt om betere naleving van de maatregelen te krijgen, en ook niet om de nieuwe golf te vertragen en we geen zekerheid krijgen over hoe het zit met de opbouw van immuniteit, dan blijft eigenlijk alleen het versnellen van de vaccinaties over."

Komt dat allesoverheersende belang van het naleven van de regels wel voldoende over, of wordt dat overvleugeld door de avondklok?

Van Dissel: "Daarom geven we in de OMT-brief ook aan dat het belangrijkste is dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Het merendeel van de mensen doet dat. Er zal altijd een groep zijn die het om uiteenlopende reden niet doet. Maar er is ook een groep die twijfelt doordat ze de urgentie niet helemaal voelen of misschien onvoldoende kennis hebben. Die twijfelaars wil je overtuigen. Daar helpen maatregelen bij, maar ook gerichte communicatie. Dat gebeurt centraal, maar er is veel overleg met de gedragsunit van het RIVM hoe je dat het best kan doen."

Bedoelt u dat de avondklok meer bedoeld is voor gedragsbeïnvloeding dan dat het als zodanig de verspreiding van het virus beperkt?

Van Dissel: "Het aantal auto's op de weg moet daardoor wel dalen, dat kan gewoon niet anders. En je wil er een gevoel van urgentie mee overbrengen. Maar dat ligt nu ingewikkeld. De klassieke variant van corona neemt af, het aantal besmettingen daalt, dat geeft het begrijpelijke gevoel dat het beter gaat. Maar de Britse variant neemt toe onder het huidige beleid en ondanks alle beperkingen. En andere varianten straks misschien ook. Wij kunnen de gevolgen berekenen als we de maatregelen niet aanscherpen, maar ook na het aanscherpen van de naleving ervan."