Militairen terug uit verpleeghuizen: 'Spanning was vergelijkbaar met uitzending'

Camouflage als herkenning

Adjudant Ingrid Dijkhuis (49) en zestien andere militairen kwamen op Oudejaarsdag aan in verzorgingstehuis De Veldspaat in Groningen. "Ik ben naar Bosnië en Zuid-Soedan geweest. De spanning die daarbij in het begin komt kijken, was vergelijkbaar. We werden een dag van tevoren opgeroepen en kwamen ineens in een onbekende, ellendige situatie terecht."

In het tehuis wonen dementerende ouderen, van wie de helft op dat moment besmet was. "Je merkt dan wel dat je bent getraind je snel aan te passen en te handelen. We zijn begonnen met observeren, prioriteren en stroomlijnen. Na twee dagen hebben we toen een aparte covid-afdeling opgezet en extra hygiënemaatregelen genomen."