Groningen en Twente vragen militaire bijstand in verpleeg- en verzorgingshuizen

Groningen en Twente vragen in een brandbrief aan verschillende ministeries om militaire bijstand in verpleeg- en verzorgingshuizen. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigt dit verzoek van beide Veiligheidsregio's, waar ook RTL Nieuws over berichtte. Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat ze de brief hebben ontvangen en in gesprek zijn met de beide regio's.

Het 'zwartste scenario' dreigt, waarbij het minimumniveau aan zorg niet meer kan worden geleverd. Dat staat in de dringende boodschap van de twee Veiligheidsregio's. Woordvoerders van zowel Groningen als Twente willen niet reageren vóór het Veiligheidsberaad van morgen, waarin het bijstandsverzoek wordt besproken.

Toename besmettingen in verpleeghuizen

Het aantal coronabesmettingen en ook het ziekteverzuim onder medewerkers van verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en in de gehandicaptenzorg nemen toe. Er zijn 769 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week geleden waren dat er 671. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, op 15 april, waren er 828 verpleeghuizen met minimaal één besmetting.

Beroep op het leger

Afgelopen woensdag deden Twentse ziekenhuizen al een beroep op het leger. De Twentse ziekenhuizen en de Veiligheidsregio Twente riepen net voor Kerst defensie en voormalig IC-verpleegkundigen op om bij te springen in de ziekenhuizen. De druk op de ziekenhuizen werd "nijpend", zei Sophia de Rooij, bestuurder van ziekenhuis MST in Enschede en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) tegen RTV Oost.

En donderdag lieten zorginstellingen in Groningen weten dat ze "ten einde raad" zijn. Steeds meer medewerkers melden zich ziek: het directe of indirecte gevolg van de corona-epidemie, schrijft RTV Noord. Zorgorganisatie Dignis, met meerdere locaties rond Groningen, besloot een tijdelijke opnamestop in te stellen voor haar pleegzorg- en revalidatiecentra. "Corona komt letterlijk onze huizen binnenlopen", aldus directeur Pesch van Dignis tegen de regionale omroep.

Ook sprong defensie deze week al bij in een verzorgingshuis in Ede, omdat daar binnen drie weken elf personen door corona om het leven kwamen. Ook een groot deel van het personeel zit ziek thuis, schrijft Omroep Gelderland.

De avond voor Kerst werd zorgpersoneel in Gelderland gevraagd om terug te komen van kerstverlof, meldt Regionaal Overleg Acute Zorgketen Oost.