Italië neemt maatregelen tegen TikTok na dood van 10-jarig meisje

De Italiaanse privacywaakhond heeft besloten om de populaire app TikTok per direct te blokkeren voor alle gebruikers van wie de leeftijd niet is geverifieerd. Aanleiding is de dood van een meisje van 10 op Sicilië dat vermoedelijk via het platform had meegedaan aan een blackout challenge, waarbij ze een poging deed om zichzelf zo lang mogelijk te verstikken.

De Italiaanse waakhond had het Chinese app-bedrijf vorige maand nog gewaarschuwd voor het overtreden van een aantal regels. Er was te weinig aandacht voor het beschermen van minderjarigen. Ook konden kinderen jonger dan 13 jaar zich gemakkelijk registreren, wat een schending is van de TikTok-regel dat gebruikers niet jonger mogen zijn dan 13. Verder hield de app zich volgens de Italiaanse autoriteit niet aan de privacywetgeving.

In een reactie tegen persbureau Adnkronos zegt TikTok dat privacy en veiligheid een topprioriteit zijn en dat het bedrijf continu werkt aan de bescherming van jonge gebruikers.

Ook politie-onderzoek gestart

Door de blokkade kunnen alle gebruikers van wie de leeftijd niet met zekerheid is vastgesteld hun account niet meer gebruiken. Ze kunnen dus geen nieuwe video's uploaden of met andere mensen op het platform communiceren. De blokkade duurt tot zeker 15 februari.

De politie in Sicilië is een onderzoek begonnen naar de dood van het meisje. Er wordt onder meer onderzocht of ze is aangezet om mee te doen met de challenge.