Levenslang en toch op vrije voeten; minister zit met gratie verlenen in zijn maag

Moet de minister nog wel gaan over het verlenen van gratie aan levenslang gestraften of moet dat worden overgelaten aan de rechter? Die vraag werpt minister Dekker van Rechtsbescherming op, nu hij met tegenzin en voor het eerst in jaren gratie heeft verleend aan iemand met levenslang.

Sinds woensdag is Cevdet Y. weer een vrij man. Bijna veertig jaar geleden werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doodschieten van zes mensen in een café in Delft. Meerdere keren vroeg hij om vrijlating. De minister wees dat steevast af, omdat vrijlating tot grote maatschappelijke verontwaardiging zou leiden. Ook wilde de minister rekening houden met de gevoelens van de nabestaanden.

Maar de rechter bepaalde in verschillende juridische procedures dat de minister niets in de weg stond om wél gratie te verlenen. En dus gaf minister Dekker zich deze week gewonnen. "Ik heb me bij de beslissing van de rechter neer te leggen", zei hij vandaag tegen de NOS.

Weg bij de politiek

Dekker wil nu "nog een keer goed kijken" wie er in de toekomst over het verlenen van gratie zou moeten gaan. Volgens de wet is het laatste woord nu aan de minister. "Maar mijn argumenten zijn iedere keer door de rechter weerlegd", constateert Dekker. "Dan kun je je afvragen of het een juiste wetsbepaling is."

Dat is het niet, vindt Wiene van Hattum, voorzitter van Forum Levenslang, een stichting voor deskundigen die zich bezighouden met levenslange gevangenisstraf. "Het instrument moet bij de politiek weggehaald worden, dat bepleiten we al tien jaar."

In principe is levenslang in Nederland ook echt levenslang. Veroordeelden kunnen gratie aanvragen, maar krijgen dat zelden. Wel is na 25 jaar een herbeoordeling van de straf verplicht.

Hoe dit proces gaat zie je hieronder: