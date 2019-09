Geen gratie voor man die in Delfts café in 1983 zes mensen doodschoot

De man die in 1983 zes mensen doodschoot in het Delftse café 't Koetsiertje krijgt geen gratie. Zijn gratieverzoek is afgewezen door minister Dekker van Rechtsbescherming.

Cevdet Y. (63) probeert al jaren via de rechter de minister te dwingen tot het afgeven van een positief advies over zijn gratieverzoek. Dat is nodig zodat de koning gratie kan verlenen. In april oordeelde de rechter nog dat Dekker opnieuw moet kijken naar het gratieverzoek. Dat verzoek heeft hij nu afgewezen. Het ministerie van Justitie laat weten niet te reageren op de zaak, omdat het niet ingaat op individuele gevallen.

In 1983 schoot Y. in het Delftse café 't Koetsiertje om zich heen na een beledigende opmerking. Hij raakte daarbij tien mensen. Zes van hen, onder wie een moeder en haar twaalfjarige dochter, overleefden de aanslag niet. Y. kreeg levenslang, maar werd in 2001 overgeplaatst naar een tbs-kliniek met vrijlating in het vooruitzicht.

Sinds enige tijd mag hij onder toezicht buiten de kliniek wonen, bij zijn gezin. Hij vindt dat hij gratie moet krijgen, zodat hij weer helemaal vrij man is. Hij zou met zijn vrouw willen terugkeren naar Turkije.