Democraten VS willen impeachmentprocedure tegen Trump maandag beginnen

De Democraten in het Amerikaanse Congres willen maandag beginnen met de impeachmentprocedure tegen oud-president Trump, naar aanleiding van de bestorming van het Capitool door Trumps aanhangers op 6 januari.

De leider van de Democratische meerderheid in de Senaat, Chuck Schumer, heeft gezegd dat zijn evenknie in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, na het weekend de stukken bij de Senaat zal indienen die nodig zijn om het proces in gang te zetten. Half februari zijn dan mogelijk de eerste hoorzittingen.

"Er komt een proces", zei Schumer. "Het zal een volledig proces zijn, en een eerlijk proces." Al kan oud-president Trump niet meer worden afgezet, het kan hem bijvoorbeeld wel worden verboden om ooit nog een openbaar ambt te bekleden.

Geweten

Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat hij niet voor een tweede keer president kan worden, iets waar hij wel op heeft gezinspeeld. In de VS mag iemand maximaal twee termijnen staatshoofd zijn.

Of het echt tot afzetting komt lijkt onwaarschijnlijk: daarvoor is een tweederde meerderheid nodig in de Senaat, en dat betekent dat er zeventien Republikeinen voor moeten stemmen (beide partijen hebben vijftig zetels). De leider van Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, die zich altijd loyaal heeft opgesteld tegenover Trump, heeft gezegd dat zijn collega's bij de stemming hun individuele geweten moeten volgen.=

McConnell heeft Schumer gevraagd Trump twee weken de tijd te geven om het proces voor te bereiden. Het is niet bekend wanneer Schumer de zaak precies wil behandelen in de Senaat: het hogerhuis is ook druk met de kabinetsbenoemingen van president Biden.

Opzwepend

Het is de tweede keer in twee jaar tijd dat er een impeachmentprocedure tegen Trump in gang wordt gezet, en voor het eerst dat een Amerikaanse president in zo'n proces verwikkeld raakt nadat hij is afgetreden.

De reden dat de Democraten Trump nu willen aanpakken is zijn opzwepende toespraak tot zijn aanhangers, voorafgaand aan de zitting waarin de Senaat officieel zou vaststellen dat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen.

Trump herhaalde in die speech zijn vaak verkondigde standpunt dat hij de eigenlijke winnaar is, en spoorde zijn achterban aan om op te trekken naar Capitol Hill, waar het Congres is gevestigd. "Fight like hell", riep hij ze toe, vecht voor je leven.

Het resultaat was een belegering van het Congres door een massa betogers, variërend van Trump-aanhangers tot extreemrechtse groeperingen. Er kwamen vijf mensen om het leven.