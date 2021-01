Tbs met dwangverpleging voor doodsteken 18-jarige jongen in Oss

De Sudanese statushouder Ayoub Y. heeft tbs met dwangverpleging gekregen voor het doodsteken van de 18-jarige Rik van de Rakt vorig jaar in Oss. De rechtbank oordeelt dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was en in een psychose verkeerde. Daarom wordt er naast tbs geen celstraf opgelegd. Dat komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Vanwege de hoge kans op herhaling, wordt er geen maximum gesteld aan de duur van de dwangverpleging. De rechtbank noemt een langdurige en intensieve behandeling essentieel. Y. werkt op dit moment niet mee aan behandelingen.

Verder moet Y. de nabestaanden een schadevergoeding van zo'n 40.000 euro betalen. De Sudanees en zijn advocaat waren beiden niet bij de uitspraak aanwezig.

De 26-jarige statushouder heeft de gehele rechtsgang volgehouden dat hij niet weet wat er precies is gebeurd. Hij benadrukte daarbij steeds dat hij niemand heeft vermoord. Volgens zijn advocaat heeft Y. zeer traumatische ervaringen opgelopen als kindsoldaat in Sudan. Daardoor lijdt hij aan een posttraumatische stressstoornis en schizofrenie.

Fouten bij instanties

Volgens de rechtbank is bewezen dat Y. Van de Rakt heeft neergestoken. Hij verliet 's ochtends met een mes zijn woning en liep in de omgeving van een tankstation op en neer over een fietspad. Uit het niets stak hij daar Van de Rakt in zijn rug, die onderweg weg was naar zijn werk in een verzorgingshuis.

Op de rugzak van Van de Rakt werd dna van Y. gevonden. Ook werd er bloed van hem aangetroffen. Y. werd kort na het steekincident op het station van Oss aangehouden.

Afgelopen zomer bleek dat er fouten zijn gemaakt door instanties die betrokken waren bij de begeleiding en huisvesting van de Sudanees. Zo was er op meerdere momenten al gesignaleerd dat de man mogelijk last had van psychische klachten, maar die informatie werd niet goed gedeeld.

De gemeente Bernheze, waar Y. woonde, heeft erkend dat Y. onvoldoende werd begeleid. Dat wordt geweten aan de privacyregels, waardoor de gemeente te weinig informatie over de man had. Ook de familie van Van de Rakt zei dat de privacywet debet is aan zijn dood. "Dit had nooit mogen gebeuren en mag ook nooit meer gebeuren", zei zijn moeder bij de zitting.

Bij de vorige zitting richtte de familie van het slachtoffer zich rechtstreeks tot de verdachte: