Man steekt zichzelf in brand voor Wit-Russisch parlement

Een man heeft zichzelf in brand gestoken voor het parlementsgebouw in Minsk. Zijn motief is niet bekend. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een 35-jarige man die zichzelf met een nog onbekende vloeistof heeft overgoten.

Op beelden is te zien dat bewakers van het overheidsgebouw met brandblussers het vuur hebben gedoofd, waarna het slachtoffer met een ambulance werd afgevoerd. Het ministerie van Volksgezondheid zegt tegen nieuwssite Tut.by dat de man voor 50 procent is verbrand en buiten bewustzijn is.

Op deze beelden is te zien hoe het vuur werd geblust: