Drugsbaron Henk R., alias Zwarte Cobra, komt terug in Nederland

De Nederlandse drugsbaron Henk R., bijgenaamd de Zwarte Cobra, is terug in Nederland na een jarenlange celstraf in de VS. Zijn advocaat Mark Teurlings bevestigt berichtgeving daarover van De Telegraaf.

"Hij is vanochtend inderdaad aangekomen in Nederland en meteen weer aangehouden. Hij heeft nog een straf open staan van meer dan twintig jaar geleden. Ik heb hem nog niet kunnen spreken, maar hij zal ontzettend blij zijn om eindelijk weer hier te zijn." Teurlings heeft vele jaren geprobeerd om zijn cliënt naar Nederland te krijgen.

R. werd in 2003 opgepakt in Spanje. De Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA lokte hem in een val: R. bood aan te bemiddelen bij de smokkel van een miljoen xtc-pillen naar New York. Hij werd uitgeleverd aan de VS en kreeg een gevangenisstraf van twintig jaar vanwege samenzwering om drugs de VS in te smokkelen. Hij heeft strafkorting gekregen.

Uitgelokt

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat Henk R. in Nederland is aangekomen en meteen is aangehouden omdat hij hier nog een gevangenisstraf open heeft staan. R. moet nog 14 maanden uitzitten na een veroordeling uit 2001 voor een drugszaak. Het OM deed de afgelopen jaren meerdere uitleveringsverzoeken aan de VS wegens deze oude zaak.

Daarnaast wordt R. verdacht van het opdracht geven voor een moord in 1993 op een drugshandelaar en zijn vriendin in Antwerpen. Die zaak is behandeld in het Passage-proces, waarin onder anderen Dino Soerel terechtstond. De daders zijn al tot levenslang veroordeeld. "Er wordt nu gekeken hoe een eventuele vervolging vormgegeven kan worden", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

"Ik ben het daar niet mee eens en vind dat justitie het recht op strafvervolging heeft verspeeld. Henk R. is er in de Amerikaanse zaak ingeluisd door een Nederlander, die werd aangestuurd door de Amerikanen met medeweten van het OM in Amsterdam", zegt advocaat Teurlings.

"Die Nederlander heeft hem uitgelokt. Daarvan is ook vastgesteld dat het buiten de regels was. Nederland zei: het zal nooit meer gebeuren en heeft het daarbij gelaten."

Teurlings heeft voor de nog openstaande straf om gratie gevraagd, met een beroep op de conditie van zijn 69-jarige cliënt. "Hij is medisch gezien een wrak door hoe hij in Amerika is behandeld."

Tenger postuur

"R. is een oudgediende in het criminele milieu", vertelt Remco Andringa, NOS-redacteur Politie en Justitie. "In de jaren 90 stond hij bekend als een grote wiet- en hasjhandelaar. Op YouTube zijn nog wel beelden te vinden van zijn trouwfeest, waar gasten bij wijze van grap jasjes van de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA droegen."

Zijn bijnaam Zwarte Cobra dateert van lang daarvoor. In de jaren 70 hield de in Paramaribo geboren R. zich bezig met inbraken en door zijn tengere postuur had hij de reputatie dat hij overal binnen kon komen. "Die bijnaam is hij nooit meer kwijtgeraakt", aldus Andringa.