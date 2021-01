Wekdienst 22/1: Uitspraak steekpartij Oss • EK Shorttrack van start

Ander nieuws uit de nacht:

Biden wil kernwapenverdrag met Rusland verlengen: Het gaat om het 'New Start'-verdrag uit 2010, dat over twee weken afloopt. De presidenten Trump en Poetin hebben de afgelopen jaren onderhandeld over een verlenging, maar kwamen er niet uit.

'Veel meer geld nodig om extreem weer op te vangen': Het bedrag dat landen wereldwijd daar nu voor uitgetrokken hebben zal moeten vertienvoudigen tot 300 miljard dollar per jaar. Dat staat in het rapport State and Trends in Adaptation, dat is gepubliceerd in aanloop naar een internationale klimaattop die Nederland komende maandag organiseert.

Ondanks coronacrisis nieuw landbouwexportrecord: 95 miljard euro: Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research en het CBS. De waarde van de landbouwexport was 1 procent groter dan een jaar eerder. Hierbij worden wel nuances geplaatst: het volume daalde, terwijl de prijs steeg.

Oversterfte vorige week afgenomen: Er overleden naar schatting van het CBS 3858 mensen. Dat zijn er ongeveer 500 meer dan was verwacht als er geen covid-19 was geweest. De oversterfte van de twee weken ervoor bedroeg zo'n 800 per week. De oversterfte van vorige week deed zich alleen voor onder 65-plussers.

En dan nog even dit:

No Time To Die heet de nieuwe James Bond-film. Tijd om uitgebracht te worden is het volgens de bedrijven erachter nog lang niet, want de release is opnieuw uitgesteld. De film komt niet in april uit maar op 8 oktober, is nu het idee. Een reden wordt niet gegeven, maar het zal ongetwijfeld zijn vanwege het coronavirus. In veel landen zijn bioscopen dicht.