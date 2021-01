Biden wil kernwapenverdrag met Rusland verlengen

De nieuwe Amerikaanse president Biden wil het aflopende verdrag met Rusland over beperking van kernwapens verlengen. Zijn woordvoerder zegt dat dat in het belang is van de Verenigde Staten, "juist nu de betrekkingen met Rusland vijandig zijn".

Het gaat om het 'New Start'-verdrag uit 2010. Daarin hebben de VS en Rusland onder meer afgesproken om het aantal operationele nucleaire koppen elk op niet meer dan 1500 te houden.

Over twee weken loopt het verdrag af. De presidenten Trump en Poetin hebben de afgelopen jaren onderhandeld over een verlenging, maar kwamen er niet uit.

'Anker van strategische stabiliteit'

Direct na de beëdiging van Biden deze week liet Rusland al weten dat het openstaat voor een verlenging van vijf jaar. De onderhandelingsstrategie van Bidens voorganger Trump was volgens het Kremlin agressief en contraproductief.

Biden voelt veel voor zo'n verlenging, zegt zijn woordvoerder. Ze noemt het verdrag "een anker van strategische stabiliteit tussen onze twee landen".

De toenadering betekent volgens Bidens woordvoerder niet dat de lucht tussen de VS en Rusland geklaard is. De VS blijft Rusland verantwoordelijk houden voor "roekeloze en vijandige acties" als de vergiftiging van oppositieleider Navalny en pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden.