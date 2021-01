Wijdemeren houdt vast aan terugvordering in 'boodschappenaffaire' 

De gemeente Wijdemeren blijft bij het besluit dat een inwoonster die boodschappen van haar moeder kreeg, ruim 7000 euro bijstand moet terugbetalen.

De zaak leidde in december tot veel publieke en politieke verontwaardiging omdat de gemeente de vrouw zou "straffen" voor het feit dat haar moeder haar hielp door haar boodschappen te betalen. Ze kreeg een bijstandsuitkering, maar verklaarde hoge vaste lasten te hebben.

De gemeente heeft op basis van gegevens van het Nibud de waarde van de boodschappen ingeschat, omdat de vrouw daar zelf geen informatie over wilde geven. Zij stapte vervolgens naar de rechter, die de gemeente in het gelijk stelde. Vanwege alle ophef besloot de gemeente het dossier nogmaals te bekijken, maar het college heeft nu beslist dat terugvorderen van de bijstand "een rechtvaardig besluit" is.

Dure auto en motor

De anonieme vrouw kreeg sinds 2015 een uitkering en toeslagen. In 2018 bleek dat zij nauwelijks iets had uitgegeven aan levensonderhoud. Wel kocht ze een auto "uit het duurdere segment" en een motor, aldus de gemeente. Ook vertelde ze niet dat ze in het buitenland was geweest. Mensen die in de bijstand zitten zijn verplicht om een verblijf in het buitenland en veranderingen in hun inkomen en vermogen te melden.

"Het staat iedereen vrij om zelf te besluiten waar je je geld aan uitgeeft, maar dat kan niet ten koste gaan van uitgaven waarvoor de bijstand is bedoeld, namelijk de kosten van levensonderhoud", verklaart het college van Wijdemeren.