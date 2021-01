Ruim 2,9 miljoen televisiekijkers voor inauguratie Biden

De inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden is in Nederland gisteren gemiddeld door ruim 2,9 miljoen televisiekijkers bekeken. De uitzending van de NOS op NPO 1 had met ruim 2,6 miljoen kijkers het grootste publiek, blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

262.000 kijkers volgden de beëdiging via de Amerikaanse nieuwszender CNN en via RTL Z keken enkele tienduizenden mensen. De livestream op de site en app van de NOS werd zo'n 400.000 keer bezocht. Via het YouTube-kanaal van de NOS keken nog eens 122.000 belangstellenden.

De inauguratie terugkijken kan via deze samenvatting: