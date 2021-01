Vier jaar cel en tbs met dwangverpleging voor verkrachting studente Rotterdam

De Rotterdamse man die in 2018 een toen 20-jarige Indonesische studente verkrachtte en daarbij veel geweld gebruikte, is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging. Het hof geeft daarmee gehoor aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Twee jaar geleden kreeg de inmiddels 21-jarige Gerson F. nog jeugddetentie en jeugd-tbs opgelegd. Het hof vindt nu dat tbs met dwangverpleging passender is, ook op "nadrukkelijk verzoek" van F. zelf.

Ernstige persoonlijkheidsstoornis

Het gerechtshof hield er in zijn oordeel rekening dat de verdachte in zijn jeugd ernstig zijn verwaarloosd. Hij zou als kind te maken hebben gehad met (seksueel) geweld. Ook zou Gerson F. het emotionele niveau hebben van een kind.

"In hoger beroep is vastgesteld dat de verdachte een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft en sterk verminderd toerekeningsvatbaar is", constateert het hof. Het risico dat F. opnieuw de fout in gaat, is volgens het hof erg groot.

Stille tocht

Op 21 juni 2018 vergreep de 21-jarige Gerson F. zich aan de uitwisselingsstudente voor de deur van haar woning in de wijk De Esch. Hij wurgde, mishandelde en verkrachtte haar waardoor de vrouw zwaargewond raakte.

Ze overleefde de aanval, maar de verkrachting leidde tot veel woede in haar woonwijk. Inwoners betuigden steun met een stille tocht waaraan honderden mensen meededen.