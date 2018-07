Honderden lopen mee in stille tocht na brute verkrachting in Rotterdam

In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht tegen seksuele intimidatie en geweld. Deelnemers toonden zich solidair met het slachtoffer van de gewelddadige verkrachting in de wijk De Esch. "Dit is een nachtmerrie, ik heb ook twee dochters", zegt een deelneemster van Indonesische afkomst.

De actievoerders liepen van Rotterdam Centraal naar De Esch. Het is ongeveer dezelfde route die de Indonesische uitwisselingsstudente aflegde voordat zij voor haar woning werd verkracht. De actievoerders droegen spandoeken, met daarop teksten als 'nee betekent nee' en 'we zijn geen voorwerpen'.